زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

يتميّز بمأخذَين مؤرّضَين مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. مع 3 منافذ شحن USB بإخراج أقصى يبلغ 2,1 أمبير