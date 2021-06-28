زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

يتميّز بـ 2 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط.