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مأخذ طاقة في الحائط

SPN1136B/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    NULL مأخذ طاقة في الحائط

    SPN1136B/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بـ 3 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. إكتشف كلّ المميزات

    NULL مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بـ 3 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بـ 3 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. إكتشف كلّ المميزات

    NULL مأخذ طاقة في الحائط

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    يتميّز بـ 3 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط. إكتشف كلّ المميزات

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      مقبس BS بمصهر قدرة 13 أمبير

      • 3 مآخذ
      • مفتاح فردي
      • أسود

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      ضوء مؤشر التشغيل

      يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        صندوق بفتحة
        EAN
        ‎48 95229 12473 8

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 12473 5

      • أبعاد المنتج

        العمق
        5  سم
        الارتفاع
        13.5  سم
        العرض
        19  سم

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 12473 2
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1

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