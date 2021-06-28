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NULLمأخذ طاقة في الحائط

SPN1146W/56

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

يتميّز بـ 4 مآخذ مؤرّضة مع مفتاح فردي للتحكّم بالطاقة، وتوصيلات نحاسية بالكامل مع غالق الأمان للمقبس. يمكن تدوير مفتاح البرغي في الجهة الخلفية لضمان مأخذ طاقة مستوٍ في الحائط.

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مقبس BS بمصهر قدرة 13 أمبير

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

  • 4 مآخذ

  • مفتاح فردي

  • أبيض

4 مآخذ

تحويل مأخذ واحد إلى أربعة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

المواصفات التقنية

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