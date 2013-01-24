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شريط الطاقة

SPN2150WB/56
  • مأخذ امتداد أبيض مأخذ امتداد أبيض مأخذ امتداد أبيض
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    شريط الطاقة

    SPN2150WB/56

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    شريط الطاقة

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    شريط الطاقة

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

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      4 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى أربعة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      سلك طاقة بطول 3 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      مؤشر الطاقة LED

      أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض
        7,54  سم
        الارتفاع
        33,1  سم
        العمق
        2,57  سم

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        41  سم
        العرض
        12  سم
        العمق
        8.5  سم
        EAN
        ‎48 95229 11061 8
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 11061 5
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11061 2
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        12

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