السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة
استخدم السلسلة 1000 للجهاز البخاري للملابس من Philips في حياتك اليومية لإزالة التجاعيد بسهولة. وبفضل إعدادات البخار المتعددة وخزان المياه الكبير، يمكنك بسهولة تامة كيّ كل أنواع الأقمشة بسرعة وكفاءة من دون توقف.
إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
السلسلة 1000 جهاز بخاري للملابس
سهولة إزالة التجاعيد من كل أنواع الأقمشة بخار يدوم طويلاً مع خزان مياه سعة 1,8 لترات خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات يأتي مع المنتج لوح الكي stylemat 3 إعدادات للبخار بخار مستمر يبلغ 36 غ/الدقيقة إزالة ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا* خزان مياه كبير قابل للفك
يمكن فك خزان المياه الكبير الذي تبلغ سعته 1,8 لترات لإعادة ملئه بسهولة من أجل ضمان استمرار جلسات استخدام البخار لمدة طويلة من دون انقطاع.
بخار مستمر يصل إلى 36 غ/الدقيقة
ينتج محرك البخار بخارًا مستمرًا قويًا يبلغ 36 غ/الدقيقة لإزالة التجاعيد من الملابس ببضع تمريرات فقط.
إعدادات البخار المتعددة للحصول على نتائج أفضل
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
يأتي مع المنتج لوح الكي stylemat لتعزيز الدعم
يوفر لوح الكي الأنيق الدعم أثناء الكي بالبخار. يمكنك تعليق الملابس على لوح الكي للحصول على نتائج مثالية بسهولة.
وقت إحماء يبلغ 45 ثانية، حتى تجهز بسرعة
عند الحاجة إلى استخدام الجهاز البخاري، فإنه يكون جاهزًا للاستخدام في غضون 45 ثانية ليمكّنك من وضع اللمسات النهائية في آخر لحظة.
آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
إن الجهاز البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس، حيث يمكن الضغط بلوح البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها، وهو حل رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.
يقضي على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* للحفاظ على انتعاش الملابس
يقضي البخار الساخن لمدة طويلة على 99,9% من البكتيريا وعث الغبار* ويزيل الروائح الكريهة للحفاظ على انتعاش الملابس.
عمودان قابلان للضبط لإعدادات ارتفاع متعددة
يمكن ضبط العمودين حسب الارتفاع المطلوب لتعليق الملابس وكيها بالبخار بشكل مريح.
الملحقات المضمنة لتحسين الأداء
يأتي مع الجهاز البخاري ملحقات إضافية لتحسين تجربة الكي بالبخار: قفاز مقاوم للحرارة لتوفير مزيد من الحماية، وفرشاة أقمشة للمساعدة على تغلغل أقوى للبخار مع علاّقة من الأعلى لضمان راحة أفضل.
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عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
التحكم بالترسبات الكلسية
التحكم في إزالة الترسبات الكلسية
سهل التنظيف
المواصفات التقنية
أبعاد العلبة
35 × 34,7 × 42,7
cm الفولتية
220-240
V مادة قاعدة البخار
بلاستيك العمود (الأعمدة)
عمودان عجلات مضمنة
كلا الطاقة
1800 واط بلد الإنتاج
الصين معدل البخار
36 غ/الدقيقة تعزيز البخار
كلا إعدادات البخار
3 مشغّل البخار
كلا خزان المياه
خزان مياه قابل للفك سعة الملحقات
علَّاقة، قفاز، فرشاة
التصميم
اللون
أزرق سماوي داكن
سهولة الاستخدام
وقت التسخين
45
minute(s) آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير طول سلك الطاقة
1,5
m طول الخرطوم
1,33
m قاعدة المكواة
نعم، في الجزء الأمامي، في الجزء العلوي إيقاف تشغيل تلقائي
كلا
ضمان
ضمان عام
سنتان
الحجم والوزن
أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
35 × 34,7 × 42,7
cm الوزن الإجمالي مع العلبة
4,89
kg أبعاد لوح البخار
55,67 سم² أبعاد لوح الكيّ (العرض × الارتفاع × الطول)
32,2 × 60,2 سم وزن رأس الجهاز البخاري
270 غ الوزن الاجمالي للمنتج
3,05 كجم أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × الطول) حال التخزين
30,3 × 117,1 × 31,2 سم أبعاد المنتج (العرض × الارتفاع × الطول) حال التمديد بالكامل
30,3 × 168,2 × 43,4 سم
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**تم الاختبار من قِبل معهد تابع لجهة خارجية لأنواع الإشريكية القولونية والعنقودية الذهبية والمبيضة البيضاء والعث على القطن مع وقت كيّ بالبخار لمدة 10 ثوانٍ
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