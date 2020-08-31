ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SWA4231/59
ضمان توصيل موثوق
يمكنك الاعتماد على هذا الكبل للحصول على اتصال صوتي موثوق به بين المكونات. هيكل من الألومينيوم المطلي بالتيتانيوم مع غطاء خارجي من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)
3,5 مم (ذكر) - 3,5 مم (ذكر)
1,2 م
أسود
غلاف PVC مرن لتوفير حماية لقلب السلك الرقيق. كما يوفر أيضًا متانة مطوّلة وسهولة في التركيب.
يمكّنك هذا المقبض المانع للانزلاق من توصيل الأجهزة بسهولة وراحة.
يحمي الغطاء المعدني الوصلة الداخلية للسلك. ويضمن متانة واعتمادية للاتصال الخاص بك.