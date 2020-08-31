ضمان توصيل موثوق

يمكنك الاعتماد على هذا الكبل للحصول على اتصال صوتي موثوق به بين المكونات. هيكل من الألومينيوم المطلي بالتيتانيوم مع غطاء خارجي من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)