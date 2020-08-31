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كبل صوت استيريو

SWA4231/59

ضمان توصيل موثوق

يمكنك الاعتماد على هذا الكبل للحصول على اتصال صوتي موثوق به بين المكونات. هيكل من الألومينيوم المطلي بالتيتانيوم مع غطاء خارجي من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)

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مع كبل الصوت استيريو هذا

ضمان توصيل موثوق

  • 3,5 مم (ذكر) - 3,5 مم (ذكر)

  • 1,2 م

  • أسود

غلاف PVC مرن

غلاف PVC مرن لتوفير حماية لقلب السلك الرقيق. كما يوفر أيضًا متانة مطوّلة وسهولة في التركيب.

مقبض مريح مقاوم للانزلاق لتسهيل الاستخدام

يمكّنك هذا المقبض المانع للانزلاق من توصيل الأجهزة بسهولة وراحة.

غطاء معدني واقٍ لمتانة مطوّلة

يحمي الغطاء المعدني الوصلة الداخلية للسلك. ويضمن متانة واعتمادية للاتصال الخاص بك.

المواصفات التقنية

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