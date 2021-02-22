الاتصال بـ Ethernet

اضمن الحصول على اتصال موثوق به بـ Ethernet وشبكات الاتصال المحلية (LAN) والشبكات الأخرى بفضل كبل Cat6 UTP مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 23. للاستخدام في الداخل.