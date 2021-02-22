ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SWN2620B/59
الاتصال بـ Ethernet
اضمن الحصول على اتصال موثوق به بـ Ethernet وشبكات الاتصال المحلية (LAN) والشبكات الأخرى بفضل كبل Cat6 UTP مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 23. للاستخدام في الداخل.
305 م
رمادي
يؤدي التدريع الفائق إلى نقل البيانات بسرعة قصوى من خلال الحماية من ضوضاء التردد اللاسلكي الخارجية.
يقوم النحاس المضغوط مع الموصلات مطلية كهربائيًا بالذهب عيار 24 قيراط بإنشاء اتصال آمن ومتين بشكل فائق لتحسين جودة الإشارة وتوفير أفضل صورة وأفضل نقل للبيانات.
يقلل تصميم الكبل المزدوج الملتوي من تداخل الإشارات للحصول على إشارات أوضح.