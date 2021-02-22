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كبل شبكات CAT 6

SWN2620B/59

الاتصال بـ Ethernet

اضمن الحصول على اتصال موثوق به بـ Ethernet وشبكات الاتصال المحلية (LAN) والشبكات الأخرى بفضل كبل Cat6 UTP مع مقياس سلك أمريكي (AWG) يبلغ 23. للاستخدام في الداخل.

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نقل البيانات بسرعة عالية

الاتصال بـ Ethernet

  • 305 م

  • رمادي

يؤدي التدريع الفائق إلى نقل البيانات بسرعة قصوى

يؤدي التدريع الفائق إلى نقل البيانات بسرعة قصوى من خلال الحماية من ضوضاء التردد اللاسلكي الخارجية.

موصلات مقاومة للتآكل

يقوم النحاس المضغوط مع الموصلات مطلية كهربائيًا بالذهب عيار 24 قيراط بإنشاء اتصال آمن ومتين بشكل فائق لتحسين جودة الإشارة وتوفير أفضل صورة وأفضل نقل للبيانات.

تصميم مزدوج ملتوٍ

يقلل تصميم الكبل المزدوج الملتوي من تداخل الإشارات للحصول على إشارات أوضح.

المواصفات التقنية

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