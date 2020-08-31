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موزّع USB

SWV3817/59

USB 3.0 ممتد إلى 7 منافذ

USB 3.0 ممتد إلى موزّع صغير بـ 7 منافذ مع كبل تيار مستمر بطول متر واحد

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مع مفتاح فردي

USB 3.0 ممتد إلى 7 منافذ

  • USB 3.0

  • 7 منافذ شحن USB

  • مفتاح فردي

يعمل مع الأجهزة المستندة إلى USB

تحتوي الوحدة الشاملة على وصلة USB للاستخدام مع جهازك المستند إلى USB عبر كبل USB الخاص بالجهاز الذي تستخدمه أو يمكنك شراؤه بشكل منفصل.

توافق الإصدارات السابقة حتى USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة فائقة بمعد 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0، توافق الإصدارات السابقة حتى USB 2.0،سرعة النقل تبلغ 480 ميجابت في الثانية.

يدعم نقل البيانات بواسطة USB 3.0

يدعم نقل البيانات بسرعة عالية بمعدل 5 جيجابت في الثانية بواسطة USB 3.0.

المواصفات التقنية

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