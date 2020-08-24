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مع قناة لشبكة Ethernet بطول 3 أمتار

SWV5001/59

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™‎ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+‎. كبل مع مضفور من النيلون ومقبس بهيكل من الألومنيوم مقاوم للخدوش، ومقاوم للنسل، ومقاوم للتآكل

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سرعة نقل عالية تصل إلى 18 جيجابت في الثانية

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

  • HDMI 2.0

  • 1,5 م

  • Ethernet

قناة إرجاع الصوت (ARC)

يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.

جودة عالية جدًا بدقة UHD 2160p‏ (4K)

يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.

تجربة العرض الثلاثي الأبعاد

يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.

المواصفات التقنية

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