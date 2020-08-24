اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™‎ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+‎. كبل مع مضفور من النيلون ومقبس بهيكل من الألومنيوم مقاوم للخدوش، ومقاوم للنسل، ومقاوم للتآكل