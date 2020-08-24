ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SWV5201/59
اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة
استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+
HDMI 2.0
1,5 م
Ethernet
يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.
يمكّنك هذا المقبض المانع للانزلاق من توصيل الأجهزة بسهولة وراحة.
نقل البيانات بسرعة عالية تبلغ 18 جيجابايت في الثانية