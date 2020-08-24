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مع قناة لشبكة Ethernet بطول 3 أمتار

SWV5201/59

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™‎ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+‎

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سرعة نقل عالية تصل إلى 18 جيجابت في الثانية

اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة

  • HDMI 2.0

  • 1,5 م

  • Ethernet

جودة عالية جدًا بدقة UHD 2160p‏ (4K)

يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.

مقبض مريح مقاوم للانزلاق لتسهيل الاستخدام

يمكّنك هذا المقبض المانع للانزلاق من توصيل الأجهزة بسهولة وراحة.

نقل البيانات بسرعة عالية تبلغ 18 جيجابايت في الثانية

نقل البيانات بسرعة عالية تبلغ 18 جيجابايت في الثانية

المواصفات التقنية

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