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تم إيقافه
SWV5202/59
اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة
استمتع بتجربة التلفزيون العالي الدقة والفائق. يوفر كبل HDMI™ العالي السرعة أفضل أداء ممكن للفيديو والصورة الرقمية، بمستويات دقة تصل إلى 4 أضعاف 1080p+
HDMI 2.0
2 م
Ethernet
يدعم جميع تنسيقات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ما يمكّنك من الحصول على مسرح منزلي حقيقي ثلاثي الأبعاد وتطبيقات ألعاب واقعية.
يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.
غلاف PVC مرن لتوفير حماية لقلب السلك الرقيق. كما يوفر أيضًا متانة مطوّلة وسهولة في التركيب.