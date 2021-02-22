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تم إيقافه
SWV5430/10
اختبر تجربة التلفزيون عالي الدقة
استمتع بتلفزيون فائق الدقة. يسمح بتوصيل جهازك المحمول مباشرة بالتلفزيون أو البروجيكتور أو الشاشة المحمولة. يعمل مع منفذ USB-C 3.1 الذي يدعم الوضع البديل Display Port.
4K، 30 هرتز
عالي السرعة
1,5 م
استرخِ واستمتع بمشاهدة رائعة مع فيديو يتميّز بـ 30 إطارًا في الثانية. يمكّنك ذلك من الاستمتاع بتجربة مشاهدة التلفزيون بشكل أسلس.
غلاف معدني مع ضفائر لحماية الكبل من خلال تحسين متانته.
يدعم دقة الفيديو التي تصل إلى 4K أو UHD 2160p. بهذه الطريقة يمكن لشاشاتك أن تضاهي أنظمة السينما الرقمية المستخدمة في صالات السينما.