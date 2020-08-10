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سلك HDMI

SWV7015/10

كبل HDMI Preminum معتمد

يقدّم كبل HDMI Preminum المعتمد دقة Ultra HD 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية. يدعم HDMI العالي السرعة نظام الصوت الكامل بـ 32 قناة مع معدل أخذ عينات يصل إلى 1536 كيلوهرتز

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4K، ‏60 هرتز، Ultra HD مع Ethernet

كبل HDMI Preminum معتمد

  • 4K،‏ 60 هرتز

  • 18 جيجابايت في الثانية

  • 1,5 م

إطارات بمعدل 60 إطارًا لكل ثانية

تجربة مشاهدة وألعاب فائقة مع صور بـ 60 إطارًا في الثانية كحد أقصى.

قناة إرجاع الصوت (ARC)

يسمح للتلفزيون المتصل بسلك HDM والمزوّد بموالف مضمّن بإرسال بيانات الصوت الرقمية إلى نظام الصوت المحيط، ما يقضي على الحاجة إلى توفير سلك صوت منفصل.

كبل دائري

المواصفات التقنية

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