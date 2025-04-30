صوت ستيريو من دون تشويش. قناتان 2.0، بقدرة قصوى 60W

إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي ينتج صوتًا واضحًا عبر قناتين 2.0، ففكّر في هذا الخيار لما يقدمه من جودة وأداء ممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوتك الحوارات.