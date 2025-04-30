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TAB4000/98
سهل الاستخدام، بسعرٍ يُسعدك.
هل ترغب في مكبر صوت عمودي يُحسّن تجربة مشاهدة التلفزيون لديك؟ إليك الخيار الأمثل، حيث يمكنك توقع جودة صوت عالية وصوت ستيريو مُحسّن في منزلك، بسعرٍ في متناول الجميع.
قناة 2.0
إخراج RMS 60 واط كحد أقصى/30 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
إذا كنت تبحث عن مكبر صوت شريطي ينتج صوتًا واضحًا عبر قناتين 2.0، ففكّر في هذا الخيار لما يقدمه من جودة وأداء ممتاز مقابل السعر. ارفع مستوى الصوت من دون تشويش، لتزيد من حدة الإثارة من دون أن تفوتك الحوارات.
صوت أفضل بفضل بث المحتوى الصوتي عبر أجهزتك المحمولة المفضلة. يتيح الاتصال السهل عبر Bluetooth 5.4 مزامنة أفضل للصوت، لبث صوتي سلس مع تقليل التأخير.
وسّع إمكانات الصوت مع مكبر الصوت الشريطي هذا. بفضل اتصال HDMI-ARC المتعدد الاستخدامات، يمكنك مزامنته بسلاسة مع الأجهزة الأخرى من دون فوضى الكابلات المتعددة.