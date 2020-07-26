إعداد صوت التلفزيون

صوت أفضل. حب أكبر. يرتقي مكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا بصوت التلفزيون إلى المستوى التالي، للحصول على صوت أوضح وجهير أعمق. وبفضل تقنية Bluetooth، وإدخال الصوت، والإدخالات البصرية، يمكنك إطلاق العنان للموسيقى أيضًا.