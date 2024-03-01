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TAB5309/10
صوت أفضل وأكثر عمقًا لكل وسائل الترفيه
أضف الحيوية إلى الأفلام وغيرها مع مكبر الصوت الشريطي القوي ومضخم الصوت اللاسلكي هذا. ستشعر بدوي الانفجارات، وستنبض الموسيقى بالحياة، وستصبح الألعاب أكثر حماساً. توفر تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة مهما كان ما تشاهده.
2.1 قناة، مضخم صوت لاسلكي
240 W كحد أقصى. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
توفر لك قنوات 2.1 وتقنية الصوت الغامر مستويات جديدة من الصوت، بينما يضفي مضخم الصوت اللاسلكي صغير الحجم قوة مُرضية على المؤثرات والموسيقى. وتتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط صوت يناسب ما تشاهده، كما تصبح الأصوات أكثر وضوحًا في أي وضع عند تفعيل ميزة تحسين الحوارات.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.