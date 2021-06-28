صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة

حان الوقت لصوت تلفزيون أقوى. بفضل مكبر الصوت العمودي هذا، سيصبح كل صوت أقوى وأوضح وأعمق، بغض النظر عن المحتوى الذي تحب مشاهدته. يعزز مضخم الصوت المضمّن التأثيرات والموسيقى ويمكنك التحكّم بمستوى الصوت باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.