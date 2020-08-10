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TAB6305/98
تصميم رفيع جدًا. صوت قوي.
هل لديك تلفزيون موضوع على حامل منخفض؟ يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بأنه رفيع جدًا بحيث يمكن وضعه تحت أي تلفزيون تقريبًا ويأتي مع مضخم صوت لاسلكي. بالتالي، ستحصل على صوت قوي بما يكفي لإضفاء بعد آخر إلى برامجك وأفلامك وموسيقاك المفضّلة.
مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1
HDMI ARC
Dolby Audio
140 واط
طنين الانفجارات. هدير الحشود. تقدّم قنوات 2.1 صوتًا أكثر قوة وعمقًا ووضوحًا لأفلامك وبرامجك المفضّلة. يقدم مضخم الصوت اللاسلكي الصغير الحجم صوت جهير قويًا.
يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بسماكة 35 مم فقط، ما يجعله مثاليًا لأجهزة التلفزيون ذات الحامل المنخفض. استمتع بمجموعة واسعة من خيارات التركيب بفضل كتائف التركيب على الحائط المضمّنة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز مضخم الصوت القوي بتصميم صغير لإخفائه بسهولة تامة.
انغمس في برامجك وأفلامك المفضّلة. يدعم مكبر الصوت العمودي هذا المُزود بمضخم صوت لاسلكي تنسيق الصوت من Dolby Digital للحصول على تجربة شاملة وغامرة أكثر. ستكون الأصوات أوضح والتأثيرات أروع.