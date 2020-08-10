تصميم رفيع جدًا. صوت قوي.

هل لديك تلفزيون موضوع على حامل منخفض؟ يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بأنه رفيع جدًا بحيث يمكن وضعه تحت أي تلفزيون تقريبًا ويأتي مع مضخم صوت لاسلكي. بالتالي، ستحصل على صوت قوي بما يكفي لإضفاء بعد آخر إلى برامجك وأفلامك وموسيقاك المفضّلة.