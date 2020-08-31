صوت قوي للأفلام أو الموسيقى.

كن في قلب الحدث. يأتي مكبر الصوت العمودي بقوة 300 واط هذا مزوّدًا بمضخم صوت لاسلكي وصوت Dolby، ليمنحك صوتًا كاملاً وغنيًا وحوارًا واضحًا. ستسمع بشكل أفضل، وستحب المشاهدة أكثر، بدءًا من أفلام الحركة الضخمة ووصولاً إلى العروض الرائجة التي لا بد من مشاهدتها.