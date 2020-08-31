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TAB7305/98
صوت قوي للأفلام أو الموسيقى.
كن في قلب الحدث. يأتي مكبر الصوت العمودي بقوة 300 واط هذا مزوّدًا بمضخم صوت لاسلكي وصوت Dolby، ليمنحك صوتًا كاملاً وغنيًا وحوارًا واضحًا. ستسمع بشكل أفضل، وستحب المشاهدة أكثر، بدءًا من أفلام الحركة الضخمة ووصولاً إلى العروض الرائجة التي لا بد من مشاهدتها.
مضخم صوت لاسلكي بقناة 2.1
HDMI ARC
Dolby Audio
300 واط
انغمس في برامجك وأفلامك المفضّلة. يدعم مكبر الصوت العمودي هذا المُزود بمضخم صوت لاسلكي تنسيق الصوت من Dolby Digital Plus للحصول على تجربة شاملة وغامرة أكثر. وستكون الأصوات واضحة أكثر والتأثيرات أكثر روعة.
هدير الانفجارات. موسيقى تصويرية مميزة. مع قوة نقية بقدرة 300 واط في مكبر الصوت العمودي هذا المُزود بمضخّم صوت لاسلكي ستسمع الموسيقى والمؤثرات الصوتية بوضوح أفضل بكثير. وستسمع المزيد من التفاصيل في اللحظات الأكثر هدوءًا وستبهرك مشاهد الحركة.