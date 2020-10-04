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TAB8805/10
صوت سينمائي قوي
جعل الليالي المخصصة لمشاهدة الأفلام أكثر متعة بفضل مكبر الصوت العمودي هذا مع مضخم صوت لاسلكي. يضعك الصوت الثلاثي الأبعاد والغامر من Dolby Atmos في قلب الحدث. أما التوافق مع Play-Fi فيسهّل ابتكار إعداد صوت محيطي فعلي.
400 واط كحد أقصى، مضخم صوت لاسلكي
Dolby Atmos®
توافق مع DTS Play-Fi
الاتصال عبر المساعدات الصوتية
يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بصوت غني بقوة 300 واط لكل المحتويات التي تشاهدها، وكل الأغاني التي تحبّها. تملأ القنوات 3.1 أي غرفة بأنغام ساحرة، وتأثيرات مدويّة وحوار واضح جدًا. ويعزز مضخم الصوت اللاسلكي كل إيقاع وكل نغمة صاخبة.
استمتع بتأثير أقوى بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده. إن مكبر الصوت العمودي هذا المتوافق مع Dolby Atmos يُعيد إنتاج عمق الصوت وارتفاعه، للحصول على صوت محيطي ثلاثي الأبعاد ينساب في كل الأرجاء.
يمكنك أن تطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa أو أي مكبر صوت يعمل مع Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت العمودي. هل تفضّل Siri؟ يعمل مكبر الصوت العمودي هذا مع Apple AirPlay 2 لاستخدامها أيضًا. تمكّن من زيادة مستوى صوت الموسيقى وتخطّي الأغاني من دون استخدام يديك.