مكبرات صوت توجّه الصوت إلى الأعلى. انغمس في تجربتك الحماسية

يتميّز مكبر الصوت العمودي هذا بقوة عالية تبلغ 300 واط لكل المحتويات التي تشاهدها، وكل الأغاني التي تحبّها. تملأ القنوات 3.1.2 أي غرفة بأنغام ساحرة، وتأثيرات مدويّة وحوار واضح جدًا. ويعزز مضخم الصوت اللاسلكي كل إيقاع وكل نغمة صاخبة.