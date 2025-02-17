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7000 Seriesسماعات أذن سلكية داخلية

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، واستماع بتقنية HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي 10mm المصمم خصيصًا الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة ممتلئة، والمنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، واستماع بتقنية HiFi!

  • مُشغّل ديناميكي 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ملاءمة مريحة

تشوّه منخفض، وصوت أنقى، وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، مع نغمات عالية مرتفعة، ونغمات متوسطة كثيفة، ونغمات منخفضة غنية.

كابلات مجدولة قابلة للإزالة، وموصل ثنائي السنون بمقاس 0.78mm، وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون بمقاس 0.78mm، إجراء التعديلات بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.

رؤوس أذن من الإسفنج المرن والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل صوتي استثنائي.

المواصفات التقنية

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