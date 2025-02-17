كابلات مجدولة قابلة للإزالة، وموصل ثنائي السنون بمقاس 0.78mm، وقابس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون بمقاس 0.78mm، إجراء التعديلات بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.