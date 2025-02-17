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TAE7009BK/97
صوت فائق الوضوح، واستماع بتقنية HiFi!
يتيح لك الغشاء الديناميكي 10mm المصمم خصيصًا الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة ممتلئة، والمنخفضة غنية.
مُشغّل ديناميكي 10 mm
كابل قابل للفصل
ملاءمة مريحة
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصًا بمقاس 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، مع نغمات عالية مرتفعة، ونغمات متوسطة كثيفة، ونغمات منخفضة غنية.
يتيح لك كابل سماعات الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون بمقاس 0.78mm، إجراء التعديلات بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف PVC، وقلب من الأسلاك النحاسية الخالية من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.
تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من الإسفنج المرن عن الضوضاء، وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل صوتي استثنائي.