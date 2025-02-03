ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة ومناسبة للسفر
بفضل مصابيح LED الملوّنة على غطاءي الأذنين وميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا والممتعة، صُممت سماعات الرأس هذه ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
مصابيح LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتوفير أمان إضافي لآذان الصغار، ويقتصر مستوى الصوت فيها على 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لتعيين حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام سماعات الرأس هذه، بينما تجعلها أغطية الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسائد ناعمة مريحة عند ارتدائها. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
تندمج مصابيح LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع التصميم متعدد الألوان لسماعات الرأس هذه لتجعلها مميزة بكل الطرق المناسبة. ويمكن ضبط مصابيح LED لتتوهج بألوان مختلفة، ما يجعلها رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.