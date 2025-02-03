المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • الصورة الأولية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • الصورة الأولية

سماعات رأس لاسلكية للأطفال توضع على الأذن

TAK4200MP/00

2 الجوائز

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

بفضل مصابيح LED الملوّنة على غطاءي الأذنين وميزة مشاركة الصوت لاسلكيًا والممتعة، صُممت سماعات الرأس هذه ليحبها الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.

عرض جميع المزايا

آمنة وممتعة ومناسبة للسفر

  • سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

  • مستوى الصوت محدود إلى 85 dB

  • مصابيح LED. مشاركة الصوت

  • متينة وقابلة للطي

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتوفير أمان إضافي لآذان الصغار، ويقتصر مستوى الصوت فيها على 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لتعيين حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*

راحة ملائمة للأطفال وسهولة في الاستخدام

راحة ملائمة للأطفال وسهولة في الاستخدام

تسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطائي الأذنين على الأطفال استخدام سماعات الرأس هذه، بينما تجعلها أغطية الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسائد ناعمة مريحة عند ارتدائها. ويمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.

تصميم ملوّن مع مصابيح LED

تصميم ملوّن مع مصابيح LED

تندمج مصابيح LED الملوّنة في غطائي الأذنين مع التصميم متعدد الألوان لسماعات الرأس هذه لتجعلها مميزة بكل الطرق المناسبة. ويمكن ضبط مصابيح LED لتتوهج بألوان مختلفة، ما يجعلها رائعة للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • صورة لـ TPV_PBTAWARD127
  • صورة لـ TPV_PBTAWARD135
إخلاء المسؤولية

  1. مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقًا لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.