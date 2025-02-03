آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. حدود لمستوى الصوت في المنزل وأثناء السفر*

صُممت سماعات الرأس هذه خصيصًا لتوفير أمان إضافي لآذان الصغار، ويقتصر مستوى الصوت فيها على 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضوضاءً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لتعيين حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*