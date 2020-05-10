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تم إيقافه
TAM2805/10
رفيع جدًا. مليء بالميزات.
أليس لديك مساحة كافية؟ لا تساوم على الترفيه. يمنحك هذا النظام الصغير والرفيع والقابل للتركيب على الحائط ميزة راديو الإنترنت وDAB+ بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. يمكنك حتى توصيل مشغّل أقراص CD أو مشغّل التسجيل.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كجهاز للتحكّم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. كذلك، يأتي مزوّدًا بمشغّلَين كاملَي النطاق لتوفير صوت استيريو واضح جدًا.