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TANX200/98
استسلم لصوت الجهير
استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة.
Bluetooth®
يحتوي مكبر الصوت القوي هذا على كل ما تحتاج إليه لبدء الحفلة على الأصول! اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل الصوت القوي والجهير المدوّي. واستمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.
تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّلات لصوت الجهير (عدد 2) مقاس 5,25 بوصة.