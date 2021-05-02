صوت واضح دائمًا، وقت دقيق دائمًا.

استيقظ على صوت محطة الراديو المفضّلة أو على نغمة المنبّه بفضل راديو FM هذا المزوّد بساعة. تحضّر لخوض نهارك بطريقة سلسلة مع مستوى الصوت الذي يرتفع بلطف، وتمكّن من الخلود إلى النوم على إيقاع الراديو في الليل بفضل مؤقت النوم. كذلك، تسمح لك الشاشة الكبيرة بمعرفة الوقت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات