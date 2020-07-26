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أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+‎ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi.