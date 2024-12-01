اختر أجواء متعددة الألوان أو إضاءة ليلية هادئة

يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة، لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر ما بين الإضاءة متعددة الألوان، والإضاءة المتدرجة، والإضاءة الليلية البيضاء الناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.