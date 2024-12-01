ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معًا للحصول على صوت ستيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن الإضاءة أيضًا.
يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة، لتضفي أجواءً مميزة على موسيقاك. اختر ما بين الإضاءة متعددة الألوان، والإضاءة المتدرجة، والإضاءة الليلية البيضاء الناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
تضفي الزوايا الانسيابية المستديرة والإضاءة الهادئة المتلاشية لهذه السماعة مظهراً أنيقاً. وتتميز السماعة بحجم صغير يتيح لك حملها وأخذها معك، فهي ليست سهلة النقل من غرفة إلى أخرى فحسب، بل تبدو رائعة في أي غرفة أيضاً.