مقاوم للماء بتصنيف IPX7

هذه السماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.