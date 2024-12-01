ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAS1509BK/00
استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
اصطحب موسيقاك معك أينما ذهبت مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يوفر المشع السلبي صوت جهير قوي، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات من دون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. صوت جهير قوي
اقرن مكبري صوت للاستمتاع بصوت استيريو
قدرة خرج 5W RMS
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
تقدم هذه السماعة الصغيرة الرائعة جهيراً غنياً وقوياً بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك أياً كانت خططك.
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين متماثلتين معًا للاستمتاع بصوت ستيريو مذهل. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. وحتى عندما تكون خارج المنزل، لن تفوتك أي نغمة أو كلمة.
هذه السماعة الصغيرة والرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقًا، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشاكل.