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TAX2208/00
لتبدأ الحفلة
ابدأ الحفلة بصخب مع مكبر الصوت Bluetooth هذا. بالإضافة إلى التأثيرات الضوئية الخاصة بالحفلات والوظيفة الخاصة للكاريوكي، يمكنك أيضًا توصيل مكبري صوت لاسلكيًا للحصول على صوت ستيريو رائع. وقت تشغيل يصل إلى 7 ساعات ويتيح لك أيضًا نقل الاحتفالات إلى الخارج.
ضوء مخصص للحفلات
توصيل ثنائي لاسلكي بالكامل
إدخال كاريوكي مع تأثير صدى
بطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن
تحتاج كل حفلة إلى عرض ضوئي. خلف شبكة مكبر الصوت، تم تثبيت مروحة مضمنة من الأضواء التي سوف تنبض وتومض وتتوهج جنبًا إلى جنب مع الموسيقى التي تشغلها. اختر من بين أوضاع الإضاءة المختلفة لتناسب جو حفلتك.
شارك بالغناء في حفلتك! يتميز مكبر الصوت بمنفذ بحجم 6,3 مم بحيث يمكنك توصيل ميكروفون والبدء بالكاريوكي. استخدم المقابض لضبط مستوى صوت الميكروفون واختر مقدار الصدى الذي تريده أن يرافق الغناء.
يُعد مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الرائع هذا الطريقة المثالية لبدء حفلك. تتيح لك تقنية الاتصال اللاسلكي بالكامل توصيل مكبرَي صوت TAX2208 معًا للحصول على صوت ستيريو رائع.
لا تُطبَّق وظيفة تشغيل الصوت عبر USB إلا على الأجهزة المصنَّعة في دفعات إنتاج بعد مايو 2025. وبالنسبة للأجهزة التي تم شراؤها قبل مايو 2025، يُنصح بشدة بعدم ترقية البرنامج. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية أي عواقب ناتجة عن هذه الترقيات.