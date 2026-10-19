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جديد
TAX3500/98
أطلق الإيقاعات
ابدأ الحفلة مع مكبر صوت Bluetooth المحمول الذي يتيح لك التألق أمام الميكروفونات! ستحصل على وظائف الكاريوكي ومؤثرات الإضاءة وصوت قوي بجهير عميق. وصّله بمقبس حائط، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.
Bluetooth®
USB، مدخل صوت، بطاقة TF، FM
وظائف الكاريوكي
بطارية مدمجة
بفضل الصوت القوي والجهير الضخم النابض، يمكن لمكبر صوت الكاريوكي هذا أن يملأ الغرفة بالإيقاعات. وتتيح لك البطارية المدمجة إحياء الحفلة في الهواء الطلق لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. كما يمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.
اجعل الجميع ينهضون ويرقصون مع مؤثرات إضاءة الحفلات. تنبض الأضواء الملونة على مكبرات الصوت بتناغم مع الموسيقى، كما تتوفر أوضاع إضاءة مختلفة. مهما كانت طريقتك المفضلة للاحتفال، فإن مكبر الصوت هذا يلبي احتياجاتك.
يتيح لك مدخلا الميكروفون (6.3 mm) الارتقاء بالحفلة إلى مستوى أعلى. وتتوفر للميكروفونات أداة تحكم في مستوى الصوت على مكبر الصوت، كما يمكنك إضافة مؤثرات الصدى أيضًا.