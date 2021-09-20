المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • رسم على جانب الوصلة
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام

تم إيقافه

مكبر صوت بتقنية Bluetooth مخصص للحفلات

TAX5206/98

ارفع الصوت

زِد حفلتك حماسًا مع مكبر الصوت الرائع والكبير جدًا هذا! تعم أجواء ممتعة في الغرفة بفضل الصوت القوي والجهير القوي والأضواء الملونة . يمكنك توصيل غيتار وميكروفون في مكبر الصوت ويسهّل تصميمه ذو العجلات نقله.

عرض جميع المزايا

ارفع الصوت

  • ضوء وضوء وامض لمكبر الصوت

  • إدخالان للميكروفون والغيتار

  • وظائف خاصة للكاريوكي

صوت قوي. صوت جهير إضافي. وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة

يتميّز مكبر الصوت هذا المخصص للكاريوكي بصوت قوي وجهير مدوٍّ، ليملأ أرجاء الغرفة بإيقاع الموسيقى. تسمح لك البطارية المضمّنة بالاستمتاع بحفلة صاخبة في الخارج، مع وقت تشغيل يصل إلى 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة.

تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات. أشعل الحماس على وقع الموسيقى

تأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات ليتراقص الجميع على أنغام الموسيقى! بالإضافة إلى ذلك، تنبض حلقة الأضواء الملوّنة المتوفرة على مكبر الصوت على إيقاع الموسيقى، كما تتوفر أربعة أوضاع إضاءة للاختيار من بينها. يلبّي مكبر الصوت هذا كل احتياجاتك، بغض النظر عن أسلوبك في الحفلات.

إدخالان للميكروفون والغيتار. تأثيرات الكاريوكي

يسمح لك إدخال الميكروفون (6,3 مم) بالارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يتوفر أيضًا إدخال للغيتار لتتمكّن من الغناء أثناء العزف على الغيتار بطريقة منفردة! يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكم بمستوى الصوت منفردة للغيتار والميكروفون. يمكنك تغيير صوتك وخفت الأصوات الغنائية وإضافة تأثيرات الصدى أيضًا.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح