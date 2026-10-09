ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
جديد
XC3213/10
تنظيف سريع وقوي، بطريقة أسهل
تقنية PowerUp تلتقط المزيد من الأوساخ من جميع الاتجاهات بفضل الفوهة بزاوية 360° وقوة شفط تصل إلى 150 AW(2)، لتنظيف أسرع وأكثر فعالية. سهل الاستخدام بتصميم مضاد لتشابك الشعر، وأنبوب مرن، وحاوية غبار سهلة الفتح. ويوفر مدة تشغيل تصل إلى 50 دقيقة(6) مع 3 ملحقات لتنظيف شامل لمختلف أنحاء المنزل.
قوة شفط عالية تصل إلى 150واط هوائي (AW)(1)
فوهة 360° تلتقط 99.99% من الغبار(7) من جميع الاتجاهات
وقت تشغيل يصل إلى 50 دقيقة(6)
تعزز تقنية PowerUp قوة الشفط على الأرضيات الصلبة والسجاد بفضل تصميم الفـوهة على شكل حرف V الحاصل على براءة اختراع والمحرك عالي الأداء، لتلتقط المزيد من الأوساخ بجهد أقل للحصول على أرضيات أنظف بنسبة تصل إلى 50%. (3).
توفر فوهة PowerUp المبتكرة والحاصلة على براءة اختراع شفطًا بزاوية 360 درجة من جميع الاتجاهات، للأمام والخلف والجوانب، لتنظيف أسرع دون الحاجة إلى المرور على نفس المنطقة عدة مرات. كما يلتقط تصميمها عالي الأداء ما يصل إلى 99,99%(5) من الغبار من الأرضيات.
بفضل قوة شفط تصل إلى 150 واط هوائي (AW)(4)، تزيل المكنسة العمودية اللاسلكية القوية الأوساخ والغبار والشعر العالق بعمق من السجاد والأرضيات الصلبة والمفروشات، لتمنحك تنظيفًا شاملاً وفعّالًا.
(1) أعلى متوسط لالتقاط الغبار والأوساخ، على الأرضيات الصلبة والناعمة، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل أفضل المكانس الكهربائية العمودية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.
(2) "أنظف" تشير إلى بقايا وغبار أقل، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل متوسط المكانس الكهربائية العمودية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.
(3) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) القسم 5.11، في وضع Boost عند المدخل.
(4) على الأرضيات الصلبة، في وضع التشغيل الأعلى.
(5) في وضع Eco، على الجهاز المحمول.
(6) بناءً على IEST-RP-CC001.7-2022 HEPA (النوع A). تشير مسببات الحساسية إلى المواد غير الحية.
(7) مع الفوهة الجافة على الأرضيات الصلبة.