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XC5245/10
تنظيف أسرع. أقوى. لفترة أطول(2)
تلتقط تقنية PowerUp المزيد من الأوساخ بفضل الفوهة المضادة لتشابك الشعر بزاوية 360° وقوة شفط تصل إلى 200 واط هوائي (AW). استمتع بتجربة تنظيف أكثر سهولة مع حاوية الغبار سهلة الفتح، وأنبوب Flex المرن، و5 ملحقات عملية. كما يوفر الجهاز مدة تشغيل تصل إلى 65 دقيقة، ويأتي مزودًا بفرشاة Turbo للمفروشات وشعر الحيوانات الأليفة، إلى جانب شفط من جميع الاتجاهات لتنظيف أسرع.
قوة شفط عالية تصل إلى 200 واط هوائي AW(4)
شفط بزاوية 360° تلتقط 99,99% من الغبار(5)
وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة(6)
تعزز تقنية PowerUp قوة الشفط على الأرضيات الصلبة والسجاد بفضل تصميم الفـوهة على شكل حرف V الحاصل على براءة اختراع والمحرك عالي الأداء، لتلتقط المزيد من الأوساخ بجهد أقل للحصول على أرضيات أنظف بنسبة تصل إلى 50%. (3).
على عكس معظم المكانس الكهربائية، توفر فـوهة PowerUp الحاصلة على براءة اختراع شفطاً بزاوية 360° من جميع الاتجاهات، للأمام والخلف والجوانب، لتنظيف أسرع دون الحاجة إلى المرور على نفس المنطقة عدة مرات. كما يلتقط تصميمها عالي الأداء ما يصل إلى 99,99% (5) من الغبار من الأرضيات.
بفضل قوة شفط تصل إلى 200 واط هوائي (AW)(4)، تزيل المكنسة العمودية اللاسلكية القوية الأوساخ والغبار والشعر العالق بعمق من السجاد والأرضيات الصلبة والمفروشات، لتمنحك تنظيفًا شاملاً وفعّالًا.
(1) أعلى متوسط لالتقاط الغبار والأوساخ، على الأرضيات الصلبة والناعمة، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل أفضل المكانس العمودية اللاسلكية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.
(2) مقابل Philips PowerUp 30.
(3) "أنظف" يشير إلى بقايا أقل من الأوساخ والغبار، وفقًا لمعيار IEC 62885-2:2021، تم الاختبار مقابل متوسط أفضل المكانس العمودية اللاسلكية الراقية، الاتحاد الأوروبي، 2025.
(4) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) القسم 5.11، في وضع Boost عند المدخل.
(5) على الأرضيات الصلبة، في وضع التشغيل الأعلى.
(6) في وضع Eco، على الجهاز المحمول.
(7) بناءً على معيار IEST-RP-CC001.7-2022 HEPA (النوع A). تشير مسببات الحـساسية إلى المواد غير الحية.
(8) مع الفـوهة الجافة على الأرضيات الصلبة.