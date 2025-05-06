المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل

روبوت التكنيس والمسح HomeRun من السلسلة 5000روبوت التكنيس والتمسيح

XU5100/11

الميزات الجيدة تأتي في جهازين

استمتع بأرضيات خالية من البقع مع روبوت HomeRun من سلسلة 5000 من Philips. فهو يتميز بحركة المسح الهائلة والشفط القوي معًا لإزالة الغبار أكثر من التنظيف بالمكنسة الكهربائية وحدها، لمنزل يلمع من دون عناء. عش أكثر ونظّف أقل.

عرض جميع المزايا

دوران مزدوج، قوة مضاعفة، تنظيف مضاعف

الميزات الجيدة تأتي في جهازين

  • مسح هائل ومضاعفة المماسح للمعان ناصع

  • أصغر في الحجم، أقوى في الطاقة¹

  • لا داعي للترتيب قبل جلسة التنظيف

  • فرشاة مضادة للتشابك لتقليل الصيانة

  • راحة 70 يومًا مع قاعدة التفريغ الذاتي

مضاعفة المماسح للحصول على لمعان ناصع

مضاعفة المماسح للحصول على لمعان ناصع

يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة ومسحها بتمريرة واحدة، حيث يعالج بفعالية طبقة الغبار الدقيقة التي تتراكم يوميًا، وكذلك الفوضى الأكثر صعوبة مثل آثار المخالب الموحلة والبقع. صُممت المماسح المزدوجة للروبوت لتكون لطيفة على الأسطح وقوية في الوقت نفسه على الأوساخ. بفضل سعة خزان المياه المجهز لتلبية كل احتياجاتك في عملية المسح بتمريرة واحدة، ما يوفر لك الوقت والجهد. استمتع بأرضيات خالية من البقع واضمن نظافة القدمين بثقة حتى وأنت حافي القدمين.

قوة شفط قوية لالتقاط الغبار والأوساخ مثل شعر الحيوانات الأليفة

قوة شفط قوية لالتقاط الغبار والأوساخ مثل شعر الحيوانات الأليفة

استمتع بقوة مضاعفة مع قوة الشفط التي لا مثيل لها التي تبلغ 10000 باسكال مربع. لا يتعلق الأمر فقط بالتعامل مع الفتات الظاهر وشعر الحيوانات الأليفة؛ بل يتعلق بالتعمق أكثر. اختبر مستوى جديدًا من التنظيف يضمن لك التقاط حتى أكثر الأوساخ المخفية، ما يجعل أرضياتك نظيفة ومنزلك منعشًا.

70 يومًا من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي

70 يومًا من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي

استمتع بنحو 70 يومًا³ من الراحة من دون عناء مع قاعدة التفريغ الذاتي الأنيقة. يفرغ الروبوت نفسه تلقائيًا في قاعدة التفريغ الذاتي. تتميز القاعدة بكيس صغير الحجم سعة 3.0 لترات ويمكن أن يحمل كميّة غبار وأوساخ تصل إلى 70 يومًا ليريحك من عناء الإفراغ. يمكن التخلص من الكيس الصغير الشامل بشكل صحي من دون تناثر الغبار ما يجعله مثاليًا لمرضى الربو والحساسية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. مقارنةً بالسلسلة HomeRun 7000

  2. تم اختباره على أرضية صلبة بأعلى مستوى شفط

  3. حسب كثافة الاستخدام وسياقه

  4. تختلف النتائج حسب كثافة الاستخدام وسياقه

  5. حسب كثافة الاستخدام وسياقه