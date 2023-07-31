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XV1433/00
حزمة الاستبدال لروبوتات HomeRun من السلسلة 2000 و3000
كل ما تحتاجه لإجراء الصيانة على المكانس الكهربائية HomeRun من السلسة 2000 و3000. تحتوي حزمة الاستبدال الأصلية على فلترَين EPA11 وفرشاة رئيسية واحدة وفرشاة جانبية واحدة. متوافقة مع الطُرز XU2000 وXU2100 وXU3000 وXU3100 وXU3110.
حزمة استبدال فلاتر EPA11 عدد 2 لروبوتات 3000 من HomeRun
1 فرشاة رئيسية
1 فرشاة جانبية
متوافقة مع: السلسلة 2000 و3000
تحتوي الحزمة على 2 فلتر EPA11. يلتقط الفلتر ما يزيد على 95% من الغبار الدقيق قبل أن يتم إخراج الهواء مجددًا إلى الغرفة. وتسمح هذه العملية بالحصول على هواء نظيف وخالٍ من الغبار في منزلك. يجب استبدال الفلتر كل 3 إلى 6 أشهر.
تعمل الفرشاة الرئيسية الموجودة أسفل الروبوت على تفكيك الأوساخ والغبار لتنظيف كامل. استبدل الفرشاة الرئيسية كل 6-12 شهرًا.
لتنظيف أكثر دقة، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للكنس على طول الحواف، لجذب الأوساخ إلى مدخل الشفط. استبدل الفرشاة الجانبية كل 6 إلى 12 شهرًا. من السهل تركيب الفرشاة الجانبية في الروبوت لإجراء عملية صيانة سريعة وسهلة.
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الجوائز
عند استخدامها على روبوت التكنيس الكهربائي والتمسيح HomeRun من السلسلة 3000 Aqua من Philips.