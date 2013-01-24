أثناء الحديث عن السكتة القلبية المفاجئة (SCA) وأجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية (AEDs)، يصبح من السهل أن تشعر بضياع عند الدخول في مناقشات حول الصدمات الكهربائية أو ميزات مثل QuickShock. فتبدأ برؤية جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي كصندوق يحتوي على عدد من الميزات الكهربائية والقلب كعضو بمعزل عن صاحبه.
إلا أن السكتة القلبية المفاجئة لا تتمحور فقط حول القلب وأجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية ليست مجرد صناديق، بل هي تطال أشخاص فعليين يعيشون بيننا. إن الحديث حول جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي هو حديث إنساني عن أفراد مثلي ومثلك، أفراد يمكن إنقاذهم أو يمكنهم إنقاذ حياة أشخاص آخرين.
وفي هذه الصفحة، نذكر الأشخاص الذين تركت أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية أثرًا على حياتهم. ونحيي من استخدموا هذه الأجهزة ونحتفي بمن تم إنقاذهم. ونتذكر أن الهدف من أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية هو بالفعل تقديم المساعدة للآخرين عندما يكونون في أمس الحاجة إليها.