أدوات المقياس المعدل للإنذار المبكر لتحقيق استجابة سريعة

عندما لا يلاحظ الشخص المسؤول الإشارات التي تدل على تدهور حالة المريض، يؤدي ذلك إلى إطالة فترة الإقامة في المستشفى وارتفاع تكاليف الرعاية. ولمعالجة هذا الوضع، أنشأت معظم المستشفيات فرق استجابة سريعة للاستجابة إلى تدهور الحالة الصحية للمرضى.

ولمواجهة التحديات التي يشهدها مجال الرعاية الحرجة، أقدمت الأطراف المعنية على إجراء دراسات وأبحاث حول كيفية استخدام نظام مقياس الإنذار المبكر مع فرق الاستجابة السريعة. وأثبتت هذه الأبحاث أن هذه التركيبة تعود بفائدة كبيرة من الناحية المالية. وتوصلت تجربة حديثة متعددة المراكز، للمستشفيات الأمريكية المشاركة، إلى نتيجة مفادها أن دمج جهاز المتابعة السريري MP5SC مع نظام مقياس الإنذار المبكر في نظام المستشفى ارتبط بخفض فترة الإقامة في المستشفى بنسبة 3 بالمائة لكل المرضى الذين تم إدخالهم إلى الأجنحة المخصصة للدراسة³.

