انتهى العصر الذي كانت ترتكز فيه منفعة النظام الصحي المالية على ملء الأسرّة وتقديم المزيد من الخدمات والتركيز فقط على الرعاية داخل المستشفيات. فحركة أنشطة السوق الحالية والإصلاحات التي تطرأ على نظام الدفع تتطلب أساليبًا مختلفة تمامًا لإدارة الرعاية الصحية. وفي عصر الهدف الثلاثي، تصبح القدرة على تحسين تجربة رعاية المرضى وصحة السكان، مع خفض نصيب الفرد من التكاليف، من العوامل التي ستحدّد من سيزدهر في هذه البيئة الجديدة.



وفي ظل هدف التحوّل إلى نظام صحي قادر على التحسين المستمر على صعيد المحاور الثلاث، ما هي أفضل مقاربة لإطلاق سعي متوازن لتحقيق الهدف الثلاثي ومواصلته؟ ينجح المزيد والمزيد من موفري الرعاية كل يوم في تطبيق نموذج مستند إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المؤسسات يسمح بتنسيق الرعاية ويحسّن استخدام الموارد في كل مراحل سلسلة الرعاية المستمرة.



تساعد خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المؤسسات في تحسين النتائج وخفض التكاليف وزيادة إمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة ومقبولة التكلفة لفئات المرضى في كل من المستشفى والمنزل.¹ ² ³ ⁴ ⁵

تعلّم المزيد حول كيف تساعدك خدمة "من المستشفى إلى المنزل" التي نقدمها ضمن برامج Telehealth (الرعاية الصحية عن بُعد) في المؤسسات لتصبح من المؤسسات التي تحقق الهدف الثلاثي.