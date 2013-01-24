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تقديم الرعاية الصحية عن بُعد

تحقيق الهدف الثلاثي من خلال تقديم الرعاية الصحية عن بُعد

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"لم نكن في أي وقت مضى مقتنعين لهذه الدرجة بقدرة الخدمات الصحية عن بُعد على تحسين مستوى وصول المرضى إلى الرعاية والنتائج المحققة وفي خفض التكاليف".  

 

لين بريتون
الرئيس والمدير التنفيذي
مستشفى Mercy، سانت لويس، ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية

انتهى العصر الذي كانت ترتكز فيه منفعة النظام الصحي المالية على ملء الأسرّة وتقديم المزيد من الخدمات والتركيز فقط على الرعاية داخل المستشفيات. فحركة أنشطة السوق الحالية والإصلاحات التي تطرأ على نظام الدفع تتطلب أساليبًا مختلفة تمامًا لإدارة الرعاية الصحية. وفي عصر الهدف الثلاثي، تصبح القدرة على تحسين تجربة رعاية المرضى وصحة السكان، مع خفض نصيب الفرد من التكاليف، من العوامل التي ستحدّد من سيزدهر في هذه البيئة الجديدة.

وفي ظل هدف التحوّل إلى نظام صحي قادر على التحسين المستمر على صعيد المحاور الثلاث، ما هي أفضل مقاربة لإطلاق سعي متوازن لتحقيق الهدف الثلاثي ومواصلته؟ ينجح المزيد والمزيد من موفري الرعاية كل يوم في تطبيق نموذج مستند إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المؤسسات يسمح بتنسيق الرعاية ويحسّن استخدام الموارد في كل مراحل سلسلة الرعاية المستمرة.


تساعد خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المؤسسات في تحسين النتائج وخفض التكاليف وزيادة إمكانية الوصول إلى رعاية عالية الجودة ومقبولة التكلفة لفئات المرضى في كل من المستشفى والمنزل.¹ ² ³ ⁴ ⁵  

 

تعلّم المزيد حول كيف تساعدك خدمة "من المستشفى إلى المنزل" التي نقدمها ضمن برامج Telehealth (الرعاية الصحية عن بُعد) في المؤسسات لتصبح من المؤسسات التي تحقق الهدف الثلاثي.  

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

الانتقال الى الرعاية الوقائية والتعاونية القيمة  

تحسين النتائج وخفض التكاليف وتحسين فعالية الانتقال بسهولة من المستشفى إلى المنزل

تحسين النتائج وخفض التكاليف وتحسين فعالية الانتقال بسهولة من المستشفى إلى المنزل  

telehealth

المساعدة في تحويل نماذج تقديم الرعاية وتغييرها نحو الأفضل

  • eAcute

    رعاية عالية الجودة والكفاءة للمرضى الذين يتلقون علاجات طبية ويخضعون لإجراءات جراحية

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  • eConsultant

    زيادة إمكانية الوصول إلى المتخصصين السريريين عن بُعد في نقطة الرعاية

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  • eTrAC

    خفض معدل إعادة الدخول إلى المستشفى وتقليل التكاليف بالنسبة إلى المرضى الذين تم تسريحهم حديثًا من المستشفى

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  • eCAC

    تمكين المرضى الخارجيين ذوي الحالات المزمنة من مزاولة حياة صحية ومستقلة

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  • eICU

    خفض معدل الوفيات واختصار فترة إقامة مرضى الحالات الحرجة في المستشفى

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  • eIAC

    رعاية تعاونية للمرضى ذوي الحالات المعقدة التي تستهلك الموارد بكثافة

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تحقيق غايات الهدف الثلاثي

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المستندات التقنية

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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