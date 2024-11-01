AR
EN

مصطلحات البحث

الابتكار

ابتكارات مستوحاة منك  

اتصل بنا

نحن مهتمون دائمًا بالتعامل معك

دعنا نرى كيف يمكننا المساعدة

1
حدد مجال اهتمامك
2
بيانات المتصل

لا يقتصر التركيز في شركة Philips على التكنولوجيا فحسب، بل يتخطاها ليشمل تجارب الأشخاص المعنيون في مجال الرعاية، أي المرضى وموفري الخدمات ومقدمي الرعاية الصحية، لإطلاق العنان للرؤى والأفكار التي تساعد في تحسين رحلة المريض العلاجية. وتكرّس الشركة جهودها لمساعدة العملاء في مواجهة التحديات من خلال الدخول في شراكة معهم لإنشاء ابتكارات تثري حياة الناس.

في هذا القسم

  • البحث والاستكشاف

    إيجاد حلول مفيدة في أماكن غير متوقعة

    المزيد

  • القيادة بالفكر

    رؤى فريدة حول الاتجاهات والفرص والتحديات لمساعدتك على توجيه تطور الرعاية الصحية.

    المزيد

  • حول المنصة الرقمية HealthSuite

    يمثّل النظام الأساسي الرقمي HealthSuite حقبة جديدة في مجال الرعاية المتصلة للمرضى وموفري الرعاية معًا، حيث تواصل الرعاية الصحية مسيرة الانتقال إلى خارج حدود المستشفيات، لتدخل إلى بيوت الناس وحياتهم اليومية.

    المزيد

ماهو جديد

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.