تحوّل مستشفى ساراتوغا منذ الثمانينيات إلى مؤسسة مزدهرة تشكل أسسًا متينة لشبكة متزايدة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأوّلية والرعاية في حالات الطوارئ وخدمات التصوير والصحة في أماكن العمل والجراحة التي لا تستدعي بقاء المريض في المستشفى وإعادة التأهيل وطب علاج الأورام ومركز رعاية صحية مجتمعي جديد. وقد ازداد عدد العاملين فيها من أطباء وممرضين وباتوا يقدّمون خدمات أوسع في مجال الرعاية الصحية إلى المجتمع من حولهم، مستندين إلى التكنولوجيا الحديثة.

أما المجهود الأحدث لتلبية احتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية فيتمثّل في مشروع يبلغ رأسماله ملايين الدولارات، ويشمل وحدة رعاية مركّزة تضم 19 سريرًا، إلى جانب عملية تجديد كاملة لخدمات الجراحة من خلال إضافة 10 غرف للعمليات.

وكجزء من عملية ترميم وحدة الرعاية المركّزة، أجرت دايان بارتوس، المديرة الإدارية لوحدة الرعاية المركّزة، في قسم خدمات علاج الأمراض القلبية الوعائية، في مستشفى ساراتوغا، أبحاثًا حول الحوادث التي يتعرّض لها المرضى في كل الوحدات التابعة للمستشفى. وأسفرَت نتيجة هذه الأبحاث عن الحاجة إلى دعم إضافي لفريق التمريض أثناء معالجة حوادث المرضى، بما في ذلك تلك الحوادث التي تقع خارج وحدة الرعاية المركّزة (ICU). أظهرت الأبحاث فرصة لاستخدام التكنولوجيا في الأقسام العامة من المستشفى، مما قد يساعد في خفض احتمال عودة المريض إلى وحدة الرعاية المركّزة (ICU).

تشير الأرقام إلى أنه يمكن تجنّب 440000 حادث من بين مجموع الحوادث التي تحصل كل سنة وتؤدي إلى وفاة المرضى في المستشفيات الأمريكية.1