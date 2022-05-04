

يقدم جهاز الطهو المتكامل من السلسلة 3000 من Philips تجربة طهي سريعة بالضغط، من اللحم البقري إلى البودينغ ومن الحساء إلى اليخنة. ويوفر تحريرًا تلقائيًا للضغط في 7 دقائق فقط، أي أسرع بنسبة 50% من الطهي على الموقد.*

طهو اللحم في غضون 30 دقيقة، بدءًا من الإحماء ووصولاً إلى تحرير كل الضغط، مقارنة بـ 60 دقيقة باستخدام جهاز طهو الطعام على سطح الفرن