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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء (4)

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    جهاز تنقية الهواء السلسلة 6000
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    جهاز تنقية الهواء السلسلة 6000

    AC6608/90

    • حجم الغرفة: يصل إلى 169 م²
    • تقنية Aerasense
    • تزيل 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرون
    • يزيل 99,9% من البكتيريا وH1N1*
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    Series 8000 منقي الهواء
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    Series 8000 منقي الهواء

    AC0819/90

    • قضاء على 99,5% من الجسيمات بـ 3 نانومتر
    • معلومات حول جودة الهواء بالألوان
    • لغاية 49 م2/ 527 قدم2
    • الوضع التلقائي ووضع النوم
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    Series 2000i منقي الهواء
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    Series 2000i منقي الهواء

    AC2889/90

    • إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومتر
    • عرض مسببات الحساسية
    • لغاية 79 م2/ 850 قدم2
    • الوضع التلقائي ووضع النوم والتطبيق
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    Series 1000 منقي الهواء
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    Series 1000 منقي الهواء

    AC1215/90

    • إزالة 99,97% من الجسيمات بحجم 3 نانومتر
    • معلومات حول جودة الهواء بالألوان
    • لغاية 32 م2/ 344 قدم2
    • الوضع التلقائي ووضع النوم
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