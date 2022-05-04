جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL

HD9880/92
نتائج لذيذة مضمونة
استمتع بالطهي بحرية أكبر مع ميزان حرارة الطعام وبرامج الطهي التلقائي.
يمكّنك تطبيق NutriU المتصل بجهاز Airfryer Combi من تحضير طعام لذيذ بالطريقة التي تريدها. دَع برامج الطهي التلقائي وميزان حرارة الطعام يسهّلان العملية ويخففان من الشك.
سيوفّر لك تطبيق NutriU المتصل بجهاز Airfryer إرشادات مفصّلة خطوة بخطوة وأفكار وصفات بناءً على تفضيلاتك. يمكن مراقبة الطهي من خلال التطبيق، وستحصل على تحديثات حول التقدم المحرز في الطهي، فتستمتع بالتالي بالمزيد من الحرية للقيام بالأمور التي تحبّها.
تتيح تقنية Rapid CombiAir خيارات فريدة لتدفق الهواء، بحيث يمكنك الطهي على درجات حرارة عالية للحصول على سمك مقرمش للغاية وخضار وبطاطس مشوية. اختر درجة حرارة منخفضة لتحضير شريحة لحم بلطف، وطهي اليخنات وتحمير اللحوم ببطء. أو ارفع مستوى الطهي بفضل التدفق الديناميكي للهواء لطهي مكوّنات الحساء أو الطاجن أو الخبز أو الكعك بلطف من الداخل وجعلها مقرمشة من الخارج مع تدفق مرتفع للهواء بهدف الحصول على قوام مدهش من الخارج.
قم بطهي شرائح اللحم والبروتينات الأخرى بالطريقة التي تحبّها، سواء أكان ذلك أحمر وطري أو مطبوخًا بشكل تام أو عند أي مستوى بينهما. إذا كنت غير متأكد من الطريقة، فيتيح لك ميزان حرارة الطعام المضمّن السيطرة بشكل كامل على العملية من خلال واجهة المستخدم على جهاز Airfryer Combi أو عبر تطبيق NutriU.
تخلّصك برامج الطهي التلقائي الجديدة من Philips من الإجهاد الناتج من الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك. ما عليك سوى إختيارالمكوّن وتحديد الكمية والسماح لجهاز Airfryer Combi باختيار أفضل الإعدادات للحصول على نتيجة مثالية في كل مرة.
تخلّصك برامج الطهي التلقائي الجديدة من Philips من الإجهاد الناتج من الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك. ما عليك سوى إختيارالمكوّن وتحديد الكمية والسماح لجهاز Airfryer Combi باختيار أفضل الإعدادات للحصول على نتيجة مثالية في كل مرة.
*الطاقة المستهلكة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (على 200 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت وإستهلاك الطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 70% وسرعة أكبر بنسبة 50% من الفرن التقليدي.*
*الطاقة المستهلكة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (على 200 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.
سعة 2 كجم / 8,3 لترات، بحيث يمكنك تحضير ما يكفي لعائلتك أو حتى تجمّع صغير.
سعة 2 كجم / 8,3 لترات، بحيث يمكنك تحضير ما يكفي لعائلتك أو حتى تجمّع صغير.
يأتي جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000، HD9880/92، مع ميزان حرارة للطعام وتقنية Rapid CombiAir، بحيث تتمكن من طهي وجباتك المفضلة بالطريقة التي تحبّها.
*متوفر في أسواق محددة
يتيح لك تطبيق NutriU الانضمام إلى مجتمع* من الطهاة حول العالم لمشاركة النصائح والإرشادات. بالإضافة إلى مناقشة وصفات ومقالات NutriU مع مستخدمين آخرين. يمكنك التواصل مع طهاة شغوفين آخرين، أو مشاركة طرق جديدة للطهي، أو ببساطة الاطلاع على ما تطبخه عائلتك وأصدقائك.
*متوفر في أسواق محددة
على عكس المقلاة الغميقة التقليدية، لا تحتاج في جهاز Airfryer سوى إلى ملعقة أو أقل من الزيت لتحضير أطباق لذيذة. يقلي جهاز Airfryer الطعام بواسطة الهواء الساخن الدوّار خلال عملية تُعرف بتقنية Rapid CombiAir. بفضل هذه التقنية، تحتوي المأكولات المقلية في جهاز Airfryer Combi من Philips على نسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بالمأكولات المقلية التي يتم تحضيرها باستخدام المقلاة الغميقة التقليدية. ونظرًا إلى عدم الحاجة إلى زيت للقلي، فإن تحضير الطعام في جهاز Airfryer Combi يصدر رائحة أقل من القلي في مقلاة غميقة تقليدية.
على عكس المقلاة الغميقة التقليدية، لا تحتاج في جهاز Airfryer سوى إلى ملعقة أو أقل من الزيت لتحضير أطباق لذيذة. يقلي جهاز Airfryer الطعام بواسطة الهواء الساخن الدوّار خلال عملية تُعرف بتقنية Rapid CombiAir. بفضل هذه التقنية، تحتوي المأكولات المقلية في جهاز Airfryer Combi من Philips على نسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بالمأكولات المقلية التي يتم تحضيرها باستخدام المقلاة الغميقة التقليدية. ونظرًا إلى عدم الحاجة إلى زيت للقلي، فإن تحضير الطعام في جهاز Airfryer Combi يصدر رائحة أقل من القلي في مقلاة غميقة تقليدية.
يمكن ملء سلة Airfryer لغاية مؤشر الحد الأقصى "max" فيها. تم تصميم جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL من Philips بسعة 2 كجم / 8,3 لترات، بحيث يمكنك تحضير ما يكفي لعائلتك أو حتى تجمّع صغير.
يمكنك تحضير نوعَين من البطاطس المقلية المثلّجة باستخدام جهاز Airfryer Combi: نصيحة: يجدر بك أيضًا تجربة أصناف البطاطس المثلّجة الأخرى غير البطاطس المقلية، فهي لذيذة جدًا.
ملاحظة: يجب أن تأخذ بالاعتبار أن البطاطس المقلية المثلّجة تختلف عن بعضها، فالعلامات التجارية والأنواع المختلفة تحتاج إلى إعدادات خاصة بها.
يمكنك تحضير نوعَين من البطاطس المقلية المثلّجة باستخدام جهاز Airfryer Combi:
نصيحة: يجدر بك أيضًا تجربة أصناف البطاطس المثلّجة الأخرى غير البطاطس المقلية، فهي لذيذة جدًا.
المقارنة والعثور على جهاز Airfryer الأنسب لك
HD9880/92
HD9285/93
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