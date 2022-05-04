جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL

تمكّن من توفير الوقت وإستهلاك الطاقة



تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت وإستهلاك الطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 70% وسرعة أكبر بنسبة 50% من الفرن التقليدي.* *الطاقة المستهلكة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (على 200 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.

