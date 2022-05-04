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صورة منتج Airfryer Combi

جهاز Airfryer Combi

الخبز والتحميص والشوي والقلي على الهواء!

جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL

جهاز Airfryer Combi
من السلسلة 7000 حجم XXL
من Philips مع ميزان حرارة للطعام


HD9880/92

الإلهام والطهي الموجّه مع تطبيق NutriU

تقنية Rapid CombiAir تضمن نتائج لذيذة

ميزان حرارة الطعام لطهي الطعام بالطريقة التي تحبّها

اطه بثقة بفضل برامج الطهي التلقائي الجديدة

ميزة QuickClean من المستوى التالي بفضل التصميم الداخلي الجديد المبتكر

نتائج لذيذة مضمونة

استمتع بالطهي بحرية أكبر مع ميزان حرارة الطعام وبرامج الطهي التلقائي.

يمكّنك تطبيق NutriU المتصل بجهاز Airfryer Combi من تحضير طعام لذيذ بالطريقة التي تريدها. دَع برامج الطهي التلقائي وميزان حرارة الطعام يسهّلان العملية ويخففان من الشك.

تجربة طهي متصلة، تطبيق NutriU

تجربة طهي متصلة


سيوفّر لك تطبيق NutriU المتصل بجهاز Airfryer إرشادات مفصّلة خطوة بخطوة وأفكار وصفات بناءً على تفضيلاتك. يمكن مراقبة الطهي من خلال التطبيق، وستحصل على تحديثات حول التقدم المحرز في الطهي، فتستمتع بالتالي بالمزيد من الحرية للقيام بالأمور التي تحبّها.

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تقنية Rapid CombiAir

حاسة التذوّق


تتيح تقنية Rapid CombiAir خيارات فريدة لتدفق الهواء، بحيث يمكنك الطهي على درجات حرارة عالية للحصول على سمك مقرمش للغاية وخضار وبطاطس مشوية. اختر درجة حرارة منخفضة لتحضير شريحة لحم بلطف، وطهي اليخنات وتحمير اللحوم ببطء. أو ارفع مستوى الطهي بفضل التدفق الديناميكي للهواء لطهي مكوّنات الحساء أو الطاجن أو الخبز أو الكعك بلطف من الداخل وجعلها مقرمشة من الخارج مع تدفق مرتفع للهواء بهدف الحصول على قوام مدهش من الخارج.

ميزان حرارة الطعام المضمّن

أضف لمسة شخصية


قم بطهي شرائح اللحم والبروتينات الأخرى بالطريقة التي تحبّها، سواء أكان ذلك أحمر وطري أو مطبوخًا بشكل تام أو عند أي مستوى بينهما. إذا كنت غير متأكد من الطريقة، فيتيح لك ميزان حرارة الطعام المضمّن السيطرة بشكل كامل على العملية من خلال واجهة المستخدم على جهاز Airfryer Combi أو عبر تطبيق NutriU.

برامج الطهي التلقائي

اطه بثقة

 

تخلّصك برامج الطهي التلقائي الجديدة من Philips من الإجهاد الناتج من الطهي عندما تكون في عجلة من أمرك. ما عليك سوى إختيارالمكوّن وتحديد الكمية والسماح لجهاز Airfryer Combi باختيار أفضل الإعدادات للحصول على نتيجة مثالية في كل مرة.

تمكّن من توفير الوقت وإستهلاك الطاقة

تمكّن من توفير الوقت وإستهلاك الطاقة


تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت وإستهلاك الطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 70% وسرعة أكبر بنسبة 50% من الفرن التقليدي.*

 

*الطاقة المستهلكة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (على 200 درجة مئوية بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.

سعة حجم XXL، ‏8,3 لترات

سعة حجم XXL

 

سعة 2 كجم / 8,3 لترات، بحيث يمكنك تحضير ما يكفي لعائلتك أو حتى تجمّع صغير.

شاهد جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL من Philips أثناء إستخدامه

airfryer

هل أنت مستعد لشراء جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 من Philips؟

جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL من Philips مع ميزان حرارة مضمّن للطعام

يأتي جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000، ‏HD9880/92، مع ميزان حرارة للطعام وتقنية Rapid CombiAir، بحيث تتمكن من طهي وجباتك المفضلة بالطريقة التي تحبّها.

التخصيص عبر تطبيق NutriU

اكتشف الوصفات الصحية والمغذية واستقِ الإلهام مع تطبيق NutriU، مساعدك الافتراضي للطهي

إلهام يومي مع وصفات صحية ولذيذة

إرشادات مفصّلة للحصول على نتائج مثالية في كل مرة

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رمز QR لتطبيق NutriU
شاشات تطبيق NutriU

انضمّ إلى عائلة Airfryer


يتيح لك تطبيق NutriU الانضمام إلى مجتمع* من الطهاة حول العالم لمشاركة النصائح والإرشادات. بالإضافة إلى مناقشة وصفات ومقالات NutriU مع مستخدمين آخرين. يمكنك التواصل مع طهاة شغوفين آخرين، أو مشاركة طرق جديدة للطهي، أو ببساطة الاطلاع على ما تطبخه عائلتك وأصدقائك.

 

*متوفر في أسواق محددة

مجتمع مستخدمي NutriU

اللأسئلة الأكثر تداولاً

لمَ يُعتبر جهاز Airfryer Combi أفضل من مقلاة غميقة تقليدية؟

 

على عكس المقلاة الغميقة التقليدية، لا تحتاج في جهاز Airfryer سوى إلى ملعقة أو أقل من الزيت لتحضير أطباق لذيذة. يقلي جهاز Airfryer الطعام بواسطة الهواء الساخن الدوّار خلال عملية تُعرف بتقنية Rapid CombiAir. بفضل هذه التقنية، تحتوي المأكولات المقلية في جهاز Airfryer Combi من Philips على نسبة دهون أقل بنسبة تصل إلى 75% مقارنةً بالمأكولات المقلية التي يتم تحضيرها باستخدام المقلاة الغميقة التقليدية. ونظرًا إلى عدم الحاجة إلى زيت للقلي، فإن تحضير الطعام في جهاز Airfryer Combi يصدر رائحة أقل من القلي في مقلاة غميقة تقليدية.

ما هي كمية الطعام التي يمكنني تحضيرها في جهاز Airfryer Combi؟

يمكن ملء سلة Airfryer لغاية مؤشر الحد الأقصى "max" فيها. تم تصميم جهاز Airfryer Combi من السلسلة 7000 حجم XXL من Philips بسعة 2 كجم / 8,3 لترات، بحيث يمكنك تحضير ما يكفي لعائلتك أو حتى تجمّع صغير.

ما هي أنواع البطاطس المقلية المثلّجة التي يمكنني تحضيرها باستخدام جهاز Airfryer Combi؟

يمكنك تحضير نوعَين من البطاطس المقلية المثلّجة باستخدام جهاز Airfryer Combi:

  1. البطاطس المقلية المثلّجة الجاهزة للطهو في الفرن.
  2. البطاطس المقلية المثلّجة الملائمة للقلي العميق.

 

نصيحة: يجدر بك أيضًا تجربة أصناف البطاطس المثلّجة الأخرى غير البطاطس المقلية، فهي لذيذة جدًا.

ملاحظة: يجب أن تأخذ بالاعتبار أن البطاطس المقلية المثلّجة تختلف عن بعضها، فالعلامات التجارية والأنواع المختلفة تحتاج إلى إعدادات خاصة بها.

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