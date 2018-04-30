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تلفزيون LED رفيع

32PHT4233/56
  • تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع
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    تلفزيون LED رفيع

    32PHT4233/56

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 4200 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون LED رفيع

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 4200 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 4200 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون LED رفيع

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 4200 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع

      مع Pixel Plus HD

      • 80 سم (32 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        4:3/16:9
        تحسين الصورة
        • 200 بكسل لكل بوصة
        • Pixel Plus HD

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        12 واط
        تحسين الصوت
        • تحسين الجهير الديناميكي
        • صوت محيطي مذهل
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • CVBS+إدخال صوت يمين/يسار
        عدد توصيلات AV
        1
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H.264 (ما يصل إلى FHD)
        • HEVC 265 بدقة FHD
        • MPEG-1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        • ‎.SMI
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        ما يصل إلى 1366x768 على 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • ما يصل إلى 1366x768p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        < 0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
        < 0,5  واط

      • الأبعاد

        تعيين العمق
        81  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        436  ملليمترًا
        تعيين العرض
        732,6  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        179,3  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        495,2  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        732,6  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4,02  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        4,09  كلغ
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        510  ملليمترًا
        عرض العلبة
        808  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        X‏= 100 مم
        الوزن مع التغليف
        5.6  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • دليل المستخدم

      • الراحة

        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • تلقائي
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        دليل البرامج الإلكتروني
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        مؤقت السكون
        نعم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • دليل المستخدم

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
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