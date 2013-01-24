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LED Smart TV دقة FHD

43PFT5883/56
  • Smart LED TV دقة Full HD Smart LED TV دقة Full HD Smart LED TV دقة Full HD
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    LED Smart TV دقة FHD

    43PFT5883/56

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Smart TV دقة FHD

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

    LED Smart TV دقة FHD

    Smart LED TV دقة Full HD

    بفضل السلسلة 5800 من Philips مع Smart TV أصبح بإمكانك الاستمتاع بكل التطبيقات والمحتويات المفضّلة لديك على الشاشة الكبيرة. أصبحت الأفلام الضخمة والرياضات المباشرة والألعاب المتعددة اللاعبين في متناول يديك ببضع نقرات. إكتشف كلّ المميزات

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      Smart LED TV دقة Full HD

      مع Pixel Plus HD

      • 108 سم (43 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED للاستمتاع بصور LED استثنائية مع تباين مذهل

      إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      معرض التطبيقات من Philips لتجربة ترفيهية في منزلك

      إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.

      تسمح لك نقاوة الصوت الاستثنائية برؤية جمال الصوت

      اختبر تجربة ترفيهية بامتياز. استمتع بإعداد كامل للصوت مباشرة من التلفزيون بفضل نقاوة صوت استثنائية من الجهة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم سلسلة مكبرات الصوت بإنتاج مستويات صوت عالية مذهلة ومستويات متوسطة شبيهة بالواقع ومستويات جهير مدوّية باحترافية تامة. وقد تم وضعها بمهارة في التلفزيون لإمكانية الحصول على تصميم رفيع.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        LED فائقة الدقة كليًا
        دقة اللوحة
        1920 ‏x‏ 1080
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • Pixel Plus HD
        • 500 بكسل لكل بوصة

      • تفاعل المستخدم

        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • التكبير/التصغير التلقائي
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        دليل البرامج الإلكتروني*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        8 واط (عدد 2)
        تحسين الصوت
        Virtual Surround
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر الصوت الأمامي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد USB
        2
        عدد توصيلات AV
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • مخرج صوت رقمي (محوري)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        اتصالات لاسلكية
        • 1T1R مضمّن ذو نطاق فردي
        • نعم
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1 (محوّل)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • H264/MPEG-4 AVC
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دقة FHD تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        دقة FHD تصل إلى 1920x1080p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240‏ فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 40 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1085  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        698  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        تعيين العرض
        969  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        602  ملليمترًا
        تعيين العمق
        73  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        969  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        662  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        224  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم
        وزن المنتج
        7.2  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        7.3  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9.5  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • جهاز تحكم عن بُعد

      • ميزات Smart TV

        تطبيقات SmartTV*
        متجر Philips
        تفاعل المستخدم
        معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • جهاز تحكم عن بُعد

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.