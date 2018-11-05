العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريتان AA
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- كبل توصيل مقبس صغير بإدخال L/R
- كبل توصيل مقبس صغير بـ YPbPr
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
رفيع جدًا، دقة 4K UHD، تلفزيون OLED بنظام Android
استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا، دقة 4K UHD، تلفزيون OLED بنظام Android
استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات
رفيع جدًا، دقة 4K UHD، تلفزيون OLED بنظام Android
استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا، دقة 4K UHD، تلفزيون OLED بنظام Android
استمتع بتجربة مشاهدة أغنى بفضل تلفزيون 803 OLED من Philips، مع صور محسّنة بدقة 4K UHD وزاوية مشاهدة أعرض. استمتع بمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب بطريقة غامرة مع Ambilight. ولن يستولي هذا التلفزيون الذكي على غرفة معيشتك إلا إذا أردت ذلك. إكتشف كلّ المميزات
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.
توفر High Dynamic Range Perfect تجربة حسية لالتقاط المحتوى الأصلي بالقدر نفسه من الغنى والحيوية. استمتع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين مثالي وألوان زاهية تمامًا كما أراد المخرج.
تحكّم بتلفزيون Android TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتوى والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google، مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.
تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي ستحبّها.
يضمن لك اعتماد Ultra HD Premium على تلفزيون OLED من Philips الحصول على صورة بدقة 4K UHD تنبض بالحياة للمحتوى الذي تحبه. سيدهشك المستوى الأعلى من السطوع والتباين والمجموعة الأوسع من الألوان التي تُظهر الملايين من التدرجات السلسة. سينبض محتوى HDR الذي تشاهده بالحياة مع المزيد من العمق والتفاصيل بصورة واقعية.
تقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.
تقدّم حزمة DTS HD Premium معالجة صوتية متطورة للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت. ستستمتع بصوت غامر وجهير عميق وحوار واضح جدًا من دون أي تقلّبات أو اقتطاع أو تشويش، مع الحفاظ على نقاء المحتوى الأصلي.
بفضل تقنية Triple Ring من Philips تكون حركة مكبر الصوت أقوى في مضخمات الصوت لدينا. وتسمح الحركة الإضافية بالحصول على صوت نابض أكثر للاستمتاع بصوت قوي حتى في تصميم التلفزيون الرفيع من Philips.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.