العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- بطاريتان AAA
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
لم لا تختار جهاز تلفزيون يوفر جوًا من الدفء والحيوية يتماشى مع أجواء منزلك الاستثنائية؟ تبعث تقنية Ambilight الفريدة من Philips وهجًا عريضًا من الجوانب الثلاثة لشاشة التلفزيون إلى الحائط المجاور، لتبدو شاشتك أعرض ولتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. تنتقل الألوان والأجواء الحيوية والحماسية من شاشة التلفزيون إلى غرفة الجلوس بأكملها، لتستمتع بتجربة مشاهدة خارجة عن المألوف.
يتخطى متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips حدود برمجة التلفزيون التقليدية لتزويدك بمجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. فتقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.
High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.
تجمع Premium Color من Philips مجموعة واسعة من الألوان التي تم تحسينها بنسبة 85% مع معالجة 4 تريليون لون. وبالتالي، ومع دقة الألوان الهائلة هذه والألوان المشبّعة والساطعة، ستنغمس في المحتوى الذي تشاهده بالكامل.
منزلك يعبّر عن أسلوبك. اختار مصممونا ألواناً سلسة ومنمّقة وتشطيبات عالية الجودة مثل الكروم المصقول لابتكار تصميم تلفزيون يتماشى مع ديكور منزلك بسلاسة تامة.
تتطلّب مكبرات الصوت الرائعة التلفزيون تستلزم محرك معالجة قويًا جداً يحافظ على نقاء المحتوى الصوتي الأساسي. وقد تم تصميم مجموعة DTS Premium Suite خصيصًا لتزويد العملاء بالتجربة التي يتوقّعون الحصول عليها من معالجة صوت عالية الأداء: صوت محيط غامر مع جهير عميق وغني وحوار نقي تمامًا بمستويات صوت قصوى ومن دون أي تقلبات أو مقاطعة أو تشويش.
يسمح لك معيار HEVC الجديد المدمج بالاستمتاع ببث صورة بدقة 4k العالية الجودة.
استمتع بالتصميم الرائع الذي تتميّز به هذه الحاملات المعدنية الشريطية المفتوحة. فقد تم تصميم قوائمها الرفيعة للحصول على شكل هندسي مثالي وبسيط كما أنها تتميّز بزاوية انحناء مثالية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، ستأسرك التشطيبات الفريدة من الكروم الداكن بأناقتها.
Ambilight
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تلفزيون Android
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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